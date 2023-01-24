Госдума приняла во втором чтении законопроект о пробации осужденных в России

Госдума приняла во втором чтении законопроект о социальной адаптации заключенных в России

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О пробации в России», предлагающий меры для социальной адаптации заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте, в частности, предложены меры поддержки для тех, кому назначили принудительные работы, приговорили к штрафу, запретили занимать определенные должности, а также для условно осужденных и тех, кто уже вышел из колонии или только готовится к выходу на свободу. Осужденным будут помогать с трудоустройством, получением образования и восстановлением документов, а также налаживанием связей с родственниками. Кроме того, им будет оказываться психологическая помощь.

Всего предлагается три вида пробации — исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Сроки каждой пробации будут определяться индивидуальной программой. Авторы проекта предлагают создать в России центры пробации, правила работы которых установит Минюст. Также будет создан реестр, в котором будут числиться граждане, которым оказывается поддержка.

Если законопроект будет принят, нововведения вступят в силу уже с 1 января 2024 года.