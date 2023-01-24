Осужденного за растление российского депутата сняли с поста замглавы комитета

Осужденного на 13 лет за растление депутата Самсонова сняли с поста в заксобрании Приморья

Осужденного на 13 лет колонии строго режима за растление мальчика депутата Артема Самсонова сняли с поста зампредседателя комитета заксобрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Комитет удовлетворил соответствующую просьбу самого Самсонова. Это следует из текста решения, опубликованного на сайте заксобрания российского региона.

До этого приморские СМИ рассказали о направлении Самсоновым заявления с просьбой освободить его от обязанностей. Рассмотрение заявления включили в повестку заседания комитета, назначенного на 24 января.

«Освободить Самсонова Артема Анатольевича от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству по его письменной просьбе», — говорится в тексте документа.

В сентябре 2022 года во Владивостоке суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ по делу о педофилии. Артема Самсонова признали виновным по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК России.

Следователи выяснили, что приморский депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета.

Самсонов был задержан 17 ноября 2021 года. Свою вину депутат не признал, в знак несогласия со следственными действиями он объявлял голодовку. Позже его защита попросила возбудить уголовное дело за дачу ложных показаний на Самсонова, но это требование удовлетворено не было.