Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:19, 24 января 2023Забота о себе

Знаменитая певица рассказала о психическом заболевании из-за слов продюсера

Певица Мари Осмонд призналась, что подростком ее стыдили за лишний вес

Фото: ImagePressAgency / Globallookpress.com

63-летняя знаменитая американская певица и актриса Мари Осмонд заявила, что когда она была подростком, ее стыдили за якобы лишний вес. О том, как из-за бодишейминга у нее развилось психическое заболевание, она рассказала в беседе с New York Post.

В 17 лет Осмонд начала сниматься в ток-шоу «Донни и Мари», продюсер которого жестко отзывался о ее внешности. «Ты позор семьи. Ты толстуха. 250 человек потеряют работу, потому что ты не можешь не набивать едой свою жирную харю», — цитирует продюсера артистка, которая тогда весила около 46 килограммов.

Она призналась, что после этих слов села на жесткую диету, на которой похудела до 41 килограмма. Однажды актриса поняла, что у нее развивается дисморфия — психическое расстройство, выражающееся в ненависти к собственному телу. «Я переодевалась, наклонилась, чтобы надеть колготки, и увидела девушку, представлявшую собой иссушенный скелет, покрытый кожей. Я подумала, ох, какой ужас, а потом распрямилась и поняла, что смотрю на свое отражение», — вспомнила Осмонд момент, в который решила изменить образ жизни.

Материалы по теме:
«Грустите и выходите из себя» Почему негативные эмоции так же полезны, как и ощущение счастья?
«Грустите и выходите из себя»Почему негативные эмоции так же полезны, как и ощущение счастья?
31 июля 2022
Компульсивное переедание. Как эмоции провоцируют психогенное расстройство пищевого поведения и каковы его последствия
Компульсивное переедание.Как эмоции провоцируют психогенное расстройство пищевого поведения и каковы его последствия
27 августа 2022

По словам Осмонд, восстановить уверенность в себе и побороть расстройство ей помогли родители.

Мари Осмонд прославилась в 13 лет, когда ее музыкальная композиция «Бумажные розы» (Paper Roses) возглавила американские чарты и принесла ей «Грэмми» в номинации «лучший начинающий артист». С 1976 по 1981 годы Мари и ее брат Донни вели шоу на телевидении. После этого певица выпустила еще несколько удачных синглов и альбомов, а также опубликовала две книги: в 2001 и 2009 годах.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет рассказала о том, что столкнулась с бодишеймингом в начале своей карьеры. Артистка отметила, что, когда ей было 14 лет, ее учитель советовал ей соглашаться на роли толстушек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Путин начал встречу с губернатором Белгородской области с вопросов безопасности
Россиянин врезался в забор своего дома и сгорел заживо
В США рассказали о сроках обучения украинских экипажей Leopard 2
Российского полицейского заподозрили в получении взятки от пьяного водителя
Джастин Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже прав на свои песни
Фанаты обвинили Джоковича в жульничестве на Australian Open
Оценен риск ипотечного пузыря в России
Знаменитая певица рассказала о психическом заболевании из-за слов продюсера
Порноактриса опровергла популярный стереотип об OnlyFans
Отец спас дочерей от лопастей снегоуборочной машины и лишился ног
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.