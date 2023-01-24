Знаменитая певица рассказала о психическом заболевании из-за слов продюсера

Певица Мари Осмонд призналась, что подростком ее стыдили за лишний вес

63-летняя знаменитая американская певица и актриса Мари Осмонд заявила, что когда она была подростком, ее стыдили за якобы лишний вес. О том, как из-за бодишейминга у нее развилось психическое заболевание, она рассказала в беседе с New York Post.

В 17 лет Осмонд начала сниматься в ток-шоу «Донни и Мари», продюсер которого жестко отзывался о ее внешности. «Ты позор семьи. Ты толстуха. 250 человек потеряют работу, потому что ты не можешь не набивать едой свою жирную харю», — цитирует продюсера артистка, которая тогда весила около 46 килограммов.

Она призналась, что после этих слов села на жесткую диету, на которой похудела до 41 килограмма. Однажды актриса поняла, что у нее развивается дисморфия — психическое расстройство, выражающееся в ненависти к собственному телу. «Я переодевалась, наклонилась, чтобы надеть колготки, и увидела девушку, представлявшую собой иссушенный скелет, покрытый кожей. Я подумала, ох, какой ужас, а потом распрямилась и поняла, что смотрю на свое отражение», — вспомнила Осмонд момент, в который решила изменить образ жизни.

По словам Осмонд, восстановить уверенность в себе и побороть расстройство ей помогли родители.

Мари Осмонд прославилась в 13 лет, когда ее музыкальная композиция «Бумажные розы» (Paper Roses) возглавила американские чарты и принесла ей «Грэмми» в номинации «лучший начинающий артист». С 1976 по 1981 годы Мари и ее брат Донни вели шоу на телевидении. После этого певица выпустила еще несколько удачных синглов и альбомов, а также опубликовала две книги: в 2001 и 2009 годах.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет рассказала о том, что столкнулась с бодишеймингом в начале своей карьеры. Артистка отметила, что, когда ей было 14 лет, ее учитель советовал ей соглашаться на роли толстушек.