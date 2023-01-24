Московские молодожены побили столетний рекорд

Заммэра Ракова: в Москве зарегистрировали рекордные с 1918 года 100 тысяч браков

Московские молодожены в 2022 году заключили более 100 тысяч браков и побили более чем столетний рекорд — такого количества свадеб в столице не было 105 лет. Число зарегистрированных браков стало рекордным за весь период со дня образования органов ЗАГС Москвы, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы много работаем над тем, чтобы любая пара в Москве могла выбрать подходящий именно для нее формат регистрации брака. Доступно уже около 200 самых разных локаций от Дворцов бракосочетания, небоскребов Москва-Сити, старинных усадеб и современных пространств до центров госуслуг "Мои Документы". Количестве бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15% больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар – это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС, начиная с 1918 года» Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что отметка в 100 тысяч браков достигается за 105-летнюю историю всего лишь во второй раз — впервые это произошло в 2014 году.

В 2022 году у москвичей пользовались популярностью красивые даты. Самой популярной стало 22.02.2022: в этот день поженились около 1,5 тысячи пар. Также около тысячи свадеб было 11.11.2022. Другие популярные даты — Красная горка (30 апреля) и День семьи, любви и верности (8 июля).

100 000 москвичей зарегистрировали брак в 2022 году

Чаще всего женихам было 27 лет, невестам — 25. Около 60 процентов молодоженов выбрали для себя торжественную церемонию бракосочетания — с красивым залом, речью ведущей и музыкой.

Более 14 тысяч пар поженились в необычных местах столицы — на стадионах, в особняках, усадьбах, башнях Москвы-Сити, на московской канатной дороге, станции метро и других. Таких церемоний стало больше на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. В соцкомплексе правительства напомнили, что проект Мэра Москвы «Новые адреса счастья» постоянно обновляется, а в 2023 году планируется открытие новой площадки для бракосочетания — колесо обозрения на ВДНХ «Солнце Москвы».

Самые популярные площадки 2022 года — Башня Око (ресторан «Birds»), Храм Матроны Московской и парк-отель «Даниловский», где летом регистрацию проводят под навесом из живых цветов. Также популярностью среди московских молодоженов пользуются особняк Спиридонова и «Националь» — гостиница с видом на Красную площадь.

Самым популярным днем для бракосочетания в 2022 году стала суббота, ее выбрали 30 процентов пар, еще четверть молодоженов поженились в пятницу. Однако в летний период также популярны становятся и будние дни, поэтому в 2023 году выездные площадки для бракосочетаний стали доступны по будним дням и воскресеньям.

Для торжественной регистрации в Москве доступны также дворцы бракосочетания. В 2022 году их число увеличилось с шести до девяти. Самый популярный — Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский ЗАГС.

В 2022 году открылся новый Дворец бракосочетания Южное Бутово. Он находится на улице Брусилова и занимает два этажа. Интерьер дворца выполнен в неоклассическом стиле по авторскому дизайнерскому проекту. Для молодоженов доступно два зала бракосочетания на 30 и 50 гостей, просторные холлы для ожидания и фотосессий, комнаты жениха и невесты.

«Самым популярным месяцем традиционно остается июль, мы зарегистрировали около 12 тысяч июльских свадеб, с небольшим отрывом в 500 браков следует август, далее сентябрь. В самый пик свадеб, с июня по сентябрь, в столице поженились около 45 тысяч пар. Торжественные церемонии по выходным дням проходили, помимо дворцов бракосочетания, на 15-20 различных выездных площадках. В среднем на необычных локациях каждую пятницу и субботу заключали брак около 500 пар. Проект по выездной регистрации брака развивается, и новинкой свадебного сезона 2022 стала регистрация брака на воде. Более 300 пар создали новые семьи на борту речного трамвайчика во время мини-круизов по Москве-реке», — рассказала Светлана Уханева, начальник столичного Управления ЗАГС.

Для неторжественной регистрации брака в Москве доступно более 130 центров госуслуг «Мои Документы». Во флагманских офисах ВАО, САО, ЮВАО, СЗАО и в обновленных районных центрах госуслуг для молодоженов доступны отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать красивые свадебные снимки на память.

Подать заявление о заключении брака можно лично в отделе ЗАГС, а также на портале госуслуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.