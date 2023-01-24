В Минобороны рассказали об обнаружении иностранных наемников по телефонам

Минобороны России: российские дроны вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам

Операторы российских беспилотников с помощью бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам мобильных телефонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны России.

На кадрах показаны распаковка и сборка беспилотника, подготовка аппарата к старту, вылет, выполнение боевой задачи, управление дроном операторами на наземном пункте управления, рассылка сообщений на обнаруженные телефоны противника, а также возвращение и приземление аппарата.

Командир отделения беспилотников с позывным «Старый» рассказал, что бортовое оборудование «Орлан-10» позволяет обнаруживать абонентов связи стандартов GSM и LTE. По его словам, скопления наемников вычисляют в основном в полях, в лесах, на дорогах.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что в Донбассе погиб колумбийский наемник из Иностранного легиона Украины Элкин Чапарро. Он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под позывным «Гаула».