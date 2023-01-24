Рената Литвинова поделилась фото топлес

Актриса Рената Литвинова поделилась с поклонниками снимком топлес

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова поделилась с фанатами откровенной фотографией. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

55-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

Актриса опубликовала изображение в сторис, по этой причине у поклонников не было возможности прокомментировать пост.

В августе 2022 года Литвинова также продемонстрировала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила фото, на котором она позировала на пляже в черном раздельном купальнике.