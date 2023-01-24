Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:41, 24 января 2023Ценности

Рената Литвинова поделилась фото топлес

Актриса Рената Литвинова поделилась с поклонниками снимком топлес

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова поделилась с фанатами откровенной фотографией. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

55-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

Актриса опубликовала изображение в сторис, по этой причине у поклонников не было возможности прокомментировать пост.

В августе 2022 года Литвинова также продемонстрировала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила фото, на котором она позировала на пляже в черном раздельном купальнике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Зеленский уволил Тимошенко
США предложили Сербии поддержку в обмен на введение санкций против России
ФСБ и бойцы СОБР Росгвардии задержали в Калининграде смотрящего Колдая
Завершивший футбольную карьеру Бэйл стал профессиональным гольфистом
Путин встретится с одним из лидеров парламентских партий
Пушилин заявил об отсутствии целесообразности восстанавливать жилье в Соледаре
Рената Литвинова поделилась фото топлес
Консультант по отношениям назвала шесть черт токсичного поведения
Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии
Глава Marvel Studios высказался о потере интереса к кинокомиксам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.