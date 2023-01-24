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16:50, 24 января 2023Экономика

Уганда начала добывать нефть

Daily Monitor: Уганда начала добывать нефть на месторождении Kingfisher

Фото: Reuters

Уганда 24 января вводит в эксплуатацию первую в стране буровую установку по добыче нефти — африканское государство начинает производство на месторождении Kingfisher, которое находится под контролем Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации (CNOOC). Об этом сообщает местная газета Daily Monitor.

На запуске скважины на западе страны будет присутствовать президент Йовери Кагуты Мусевени. Республика планирует выйти на коммерческое производство топлива в конце 2025-го или в 2026 году. При выходе на полную мощность страна сможет добывать на Kingfisher 40 тысяч баррелей нефти в сутки.

Помимо этого месторождения, в республике также есть запасы нефти в районе Тиленга к северу от озера Альберт (Kingfisher находится к югу от озера). В общей сложности на пике Уганда рассчитывает добывать около 230 тысяч баррелей нефти в сутки, пишет Reuters.

В будущем страна планирует ввести в эксплуатацию еще три буровые установки. Общие запасы сырой нефти в Уганде оцениваются в 6,5 миллиарда баррелей.

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Строительством нефтеперерабатывающего завода в Уганде могла заняться дочерняя компания Ростеха «РТ-Глобальные ресурсы», об этом сообщалось в феврале 2015 года. Российский консорциум выиграл тендер, однако через некоторое время переговоры о строительстве прекратились. Это случилось после того, как компания выдвинула дополнительные требования для заключения договора.

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Мария Грушко
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