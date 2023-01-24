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22:30, 24 января 2023Забота о себе

Ляйсан Утяшева пожаловалась на отеки и раскрыла способ борьбы с ними

Телеведущая Ляйсан Утяшева предложила для борьбы с отеками пить настой из имбиря и куркумы

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на хронические отеки по утрам и раскрыла действенные способы борьбы с ними. Полезные рекомендации она дала в своем Telegram-канале.

Утяшева призналась, что по вечерам часто выпивает большое количество воды, из-за чего наутро ее лицо и тело сильно отекают. Чтобы предупредить неприятные последствия, она перед сном поднимает подушку повыше.

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Если же проблемы избежать не удалось, 37-летняя телеведущая начинает прикладывать к местам отеков лед, делает самомассаж холодными ложками и лимфодренажные упражнения. Также она предложила по утрам для разгона лимфы и выведения лишней жидкости из организма пить горячий отвар из имбиря с куркумой, настоянный в течение 10 минут. «Напиток обладает стимулирующим эффектом, буквально ликвидируя все "застои" изнутри. Действует супер», — заверила Утяшева.

Ранее Утяшева дала советы, как избежать переедания на ночь. Она посоветовала пересмотреть варианты вечерних развлечений и вместо еды включить в свою рутину легкую физическую активность — например, йогу или прогулки.

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Наталья Обрядина
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