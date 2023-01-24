Блогерша раскрыла изнанку работы в популярном супермаркете

Пользовательница TikTok раскрыла преимущества работы сборщиком в Walmart в утренние смены

TikTok-блогерша по имени Алисса раскрыла изнанку работы в популярном супермаркете Walmart. По ее словам, утренние смены сборщиков онлайн-заказов существенно отличаются от дневных. На ее ролик обратило внимание издание Daily Dot.

Пользовательница работает в отделе сборки онлайн-заказов. В одну из своих утренних смен она сняла видео, в котором объяснила, почему предпочитает трудиться в утренние часы. На кадрах видно, как полки магазина заполнены продуктами, среди которых корм для кошек, стиральный порошок, молоко, чай и другие, что является важным преимуществом для сборщика.

«Утренние смены заставляют меня осознать, насколько плохи мои дневные смены, когда полки постоянно пустые», — написала она.

В комментариях другие работники Walmart согласились c мнением блогерши. «Walmart ранним утром — мое любимое место», «Раздача по утрам — это так умиротворяюще» «Я люблю смену в 5 утра, потому что когда захожу на склад, там все тихо и все на месте», — написали они. Комментаторы также отметили, что дневные смены сильно отличаются. «Как только наступает 13:00, склад превращается в место боевых действий», «Во второй половине дня полки уже пустые», «После полудня все просят вас помочь что-то найти», — возмутились они.

Однако были и те, кто не согласился с мнением Алиссы. Так, один комментатор обратил внимание, что поскольку утренних сборщиков всего трое, им становится тяжело обрабатывать заказы к 11:00, когда клиенты просыпаются и начинают их оформлять. Работники ночных смен отметили, что полки забиты товарами благодаря их труду. «Поблагодарите ночную смену за это», — написал один из них. «Спасибо, нам, ночным сборщикам», — добавил другой.

Ранее пользователь TikTok, который работает менеджером в ретейле, поделился способом заставить сотрудника уволиться по собственному желанию. Его видео вызвало гнев у зрителей.