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16:01, 24 января 2023Бывший СССР

Замглавы МИД Украины назвал депутата бундестага отвратительной ведьмой

Замглавы МИД Украины Мельник оскорбил депутата бундестага Вагенкнехт из-за немецких танков

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Заместитель главы МИД Украины, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник оскорбил депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт, призывавшую не поставлять Киеву немецкие танки. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

«Такая отвратительная ведьма», — написал Мельник.

Ранее Вагенкнехт заявляла, что поставки вооружения Украине со стороны Запада разжигают украинский конфликт. По ее словам, большая часть жителей Германии не поддерживает решение властей отправить Киеву военную технику.

Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца запретить поставки танков Leopard Украине, тем самым показав свою приверженность миру.

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Алевтина Запольская
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