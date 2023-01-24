В Германии призвали Шольца запретить поставки танков на Украину

Глава «Альтернативы для Германии»: Шольц должен запретить поставки танков на Украину

Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца запретить поставки немецких танков Leopard на Украину. Сообщение опубликовано на сайте политобъединения.

«Канцлер Шольц должен наконец продемонстрировать свою приверженность миру и запретить Польше передавать боевые танки Украине. Немецкие танки не должны ездить по Украине», — заявил глава правой партии.

Хруппала подчеркнул, что федеральное правительство не должно еще больше втягивать Берлин в украинский конфликт.

Ранее Германия получила запрос Польши на передачу Украине немецких танков Leopard 2A4.

24 января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Шольц пытается добиться консенсуса по поставкам танков Украине. Отмечается, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий.

