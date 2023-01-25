Стало известно об уничтожении скопления украинской техники в Запорожье

РИА Новости: экипажи артиллерийских установок «Гиацинт» уничтожили технику ВСУ в Запорожье

Экипажи российских артиллерийских самоходных установок «Гиацинт» уничтожили скопление украинских военных в ходе наступления на запорожском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Как уточнили российские военные, цель — скопление техники противника, которое находится примерно в 24 километрах. Военные добавили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся в густых лесопосадках. «Основная задача — прикрыть наши пехотные подразделения, чтобы по ним не открывали огонь любым видом вооружения, начиная с БМП. минометов и заканчивая крупнокалиберной артиллерией», — подчеркнул военный.

Он добавил, что с идет контрбатарейная борьба, задачи российским военным поступают разные. «Бывает скопление техники противника, и по ним тоже приходится работать, потому что "Гиацинт" — это как снайперская винтовка», — подчеркнул военный с позывным «Раптор».

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили из «Града» позиции ВСУ на запорожском направлении.