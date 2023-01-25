Крупнейшие авиакомпании Азии отменили около 400 рейсов из-за сильных снегопадов

В Японии 25 января из-за сильных снегопадов отменили около 400 рейсов

Одни из крупнейших авиакомпаний Азии столкнулись с многочасовыми задержками и отменами рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Японии. Об этом в среду, 25 января, сообщает ТАСС.

Авиаперевозчики Japan Airlines и All Nippon Airways отменили около 400 внутренних авиарейсов (в настоящее время их 397). Причиной стали сильные снегопады в ряде префектур страны на побережье Японского моря и на северо-востоке острова Хонсю.

По прогнозам метеорологов, в северных и северо-восточных регионах страны в течение ближайших суток ожидается выпадение еще от 60 до 80 сантиметров снега. При этом температура воздуха опустится до рекордно низких показателей, местами до минус 13 градусов.

11 января США произошел серьезный сбой в системе оповещения пилотов. Тогда отмечалось, что данная ситуация угрожает всем полетам на территории США, поскольку система отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени. Число отложенных рейсов составило около четырех тысяч, а отмененных — 650.