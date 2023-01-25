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14:31, 25 января 2023Забота о себе

Актриса рассказала о развившихся из-за сексуальных домогательств в сети страхах

Актриса Эмили Атак призналась, что боится быть убитой и изнасилованной из-за травли в сети

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британская актриса и телеведущая Эмили Атак рассказала о страхах, развившихся у нее из-за сексуальных домогательств и травли в сети. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

Знаменитость призналась, что с подросткового возраста боится, что ее изнасилуют и убьют. По ее словам, после того как в 17 лет она снялась в интимной сцене со своим партнером по сериалу «Переростки», ее постоянно преследуют онлайн-сталкеры. Они оскорбляют ее, позволяют себе непристойные комментарии и присылают фотографии своих пенисов.

В ту секунду, когда я слышу удар в ночи, думаю: «Вот и все. Меня вот-вот изнасилуют и убьют». Я боюсь быть физически одна большую часть времени

Эмили Атак
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33-летняя актриса призналась, что интернет-травля сказалась на ее ментальном здоровье. Она избегает серьезных отношений, разочаровалась в мужчинах, потому что не находит объяснения их агрессивному поведению, и часто задается вопросом, не она ли виновата в онлайн-домогательствах. Атак неоднократно пыталась понять, что спровоцировало сталкеров, но так и не смогла найти ответа на этот вопрос.

Ранее модель и актриса Памела Андерсон заявила, что в юности дважды стала жертвой сексуального насилия со стороны мужчин. Из-за этого впоследствии ей долгое время было трудно доверять людям.

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Наталья Обрядина
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