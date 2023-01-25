Россиянин задушил полотенцем 78-летнюю бабушку и попал под следствие

В Крыму 33-летний внук задушил 78-летнюю бабушку полотенцем во время ссоры

В Крыму 33-летний местный житель обвиняется в убийстве 78-летней бабушки. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, 17 января пьяный внук приехал в гости к бабушке. Они поссорились, тогда он взял полотенце и задушил пенсионерку. Тело пожилой женщины обнаружила соседка и вызвала полицию.

Вскоре фигуранта задержали в Евпатории. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина признал вину.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд арестовал 27-летнюю россиянку, поджегшую неспособную передвигаться бабушку.