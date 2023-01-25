Девушка осталась с внешностью Гринча после инъекции ботокса

Тиктокерша Риччи-Ли осталась с осуждающим лицом после инъекции ботокса

Тиктокерша Риччи-Ли с никнеймом @riccileeee осталась с внешностью Гринча после инъекции ботокса. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что не смогла попасть в салон красоты, в котором ранее корректировала черты лица посредством данного препарата, поскольку у мастеров не осталось свободных мест. По этой причине за подтяжкой кожи она обратилась к незнакомому специалисту. На размещенных кадрах клиентка продемонстрировала результат его работы. Так, внешние концы ее бровей были изогнуты и чрезмерно подняты. «Мне никогда в жизни не удавалось так высоко их поднять. Я выгляжу так, будто осуждаю вас изо всех сил! Я стала похожа на Гринча (герой фильмов и книг в виде покрытого зеленой шерстью антропоморфного существа — прим. «Ленты.ру»)», — обратилась юзерша к зрителям.

Видео набрало более 435 тысяч просмотров. Другие пользователи высказали свое мнение в комментариях. «Я так сильно рассмеялась. Но у вас отличная реакция», «Эти брови осуждают нас всех», «Спасибо за такое отношение к проблеме», — отметили они.

Ранее в январе блогерша Сесили Баухманн сделала инъекцию ботокса, после которой осталась с новыми морщинами. 34-летняя женщина рассказала, что с помощью указанного препарата собиралась избавиться от признаков возрастных изменений на лице. Однако после процедуры ее веки утратили былую подвижность.