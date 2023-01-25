Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:32, 25 января 2023Мир

В США указали на промывку мозгов американцам для эскалации ситуации на Украине

Журналист Трейси: американцам промывают мозги, заставляя принять эскалацию на Украине

Фото: Pixabay

Журналист Майкл Трейси на своей странице в Twitter указал на то, что власти США намерено промывают мозги американцам для того, чтобы они приняли эскалацию ситуации на Украине в качестве единственного возможного варианта развития событий.

«Американцам промыли мозги, заставив без всякой критики признать, что военная эскалация США является единственным мыслимым вариантом в конфликте на Украине», — заявил он.

По его словам, жители США не могут должным образом понять и согласиться с тем понятием дипломатии, которое отстаивают такие страны, как Индия, Китай, Бразилия, Мексика, Южная Африка, а также другие государства.

Ранее обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь высмеял канцлера Германии Олафа Шольца, отметив, что его «ответным ударом» на теракты на «Северных потоках» со стороны США стала уступка Вашингтону по Украине и обращение к гражданам страны с просьбой экономить горячую воду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Зеленским
ЕС допустил пересмотр торговой либерализации с Украиной из-за жалоб фермеров
В Москве водитель Mercedes протаранил пять авто и скрылся
Историк назвал главные московские адреса Владимира Высоцкого
В США указали на промывку мозгов американцам для эскалации ситуации на Украине
Политик допустил выход Турции из НАТО через полгода
Россиянин посетил Абхазию и пожаловался на обман и хамское отношение к туристам
В Москве водитель Porsсhe сбил трех человек на тротуаре
МИД Камбоджи объяснил помощь Украине
Шольца высмеяли за «ответный удар» на теракты на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.