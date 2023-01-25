В США указали на промывку мозгов американцам для эскалации ситуации на Украине

Журналист Трейси: американцам промывают мозги, заставляя принять эскалацию на Украине

Журналист Майкл Трейси на своей странице в Twitter указал на то, что власти США намерено промывают мозги американцам для того, чтобы они приняли эскалацию ситуации на Украине в качестве единственного возможного варианта развития событий.

«Американцам промыли мозги, заставив без всякой критики признать, что военная эскалация США является единственным мыслимым вариантом в конфликте на Украине», — заявил он.

По его словам, жители США не могут должным образом понять и согласиться с тем понятием дипломатии, которое отстаивают такие страны, как Индия, Китай, Бразилия, Мексика, Южная Африка, а также другие государства.

Ранее обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь высмеял канцлера Германии Олафа Шольца, отметив, что его «ответным ударом» на теракты на «Северных потоках» со стороны США стала уступка Вашингтону по Украине и обращение к гражданам страны с просьбой экономить горячую воду.