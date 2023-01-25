Экономист оценил вероятность роста биткоина до 30 тысяч долларов

Экономист Беляев допустил рост биткоина до 30 тысяч долларов и выше

Стоимость биткоина понемногу продолжит расти и может достигнуть 30 тысяч долларов и выше, допустил кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о причинах роста криптовалюты.

В ходе торгов 24 января цена самой популярной криптовалюты поднялась выше 23 тысяч долларов за монету, прибавив за день около 1,5 процента. Биткоин, как и другие ведущие криптовалюты, дорожает вопреки заявлению крупной криптобиржи Genesis о банкротстве, в то время как после краха FTX биткоин обвалился до 15,8 тысячи долларов.

Причины роста

По словам экономиста, цена криптовалюты базируется исключительно на доверии к ней. А прямой связи между состоянием криптобирж и верой в биткоин нет. «Биржа — только техническая площадка, на которой происходят операции по покупке и продаже биткоина. Нет этой площадки, значит, будет другая», — добавил Беляев.

Крах биржи FTX, по его мнению, повлиял на курс биткоина, так как подобное произошло впервые. «Конечно, это негативный фактор, он повлиял на курс, но нерадикально, и говорить, что от него будет зависеть дальнейшая судьба биткоина, совершенно не стоит», — поделился аналитик.

Курс биткоина будет понемногу подниматься, так как есть люди, которые купили его гораздо дешевле и могут сбросить монеты, чтобы получить доход, считает экономист. Кроме того, кто-то верит в то, что это наиболее перспективный и надежный инструмент.

Всякие такие глупости психологического характера тоже подогревают рост цены биткоина как альтернативного материала. Особенно на фоне сообщений о том, что доллар уходит, что вместо него будет что-то новое и чудодейственное Михаил Беляев экономист

На фоне подобных новостей биткоин может вырасти и до 30 тысяч долларов и выше, убежден экономист. «Потому что у него экономического обоснования нет никакого, кроме психологии, а когда мы говорим о психологии, понимаем, что тут границ никаких нет», — подытожил он.

Параллельно с биткоином в цене растут и другие ведущие криптовалюты: так, курс Ethereum поднялся за прошедшие 24 часа на 0,3 процента, превысив 1,63 тысячи долларов за монету. В то же время альткоин BNB, поддерживающий экосистему Binance Chain, вырос на 4,9 процента, достигнув в верхней точке 320 долларов, стоимость Cardano увеличилась на 1,3 процента до 0,38 доллара за монету.

Криптобирже Genesis предсказали банкротство еще в ноябре прошлого года. Проблемы с ликвидностью у компании начались после банкротства FTX.

