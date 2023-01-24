Стоимость биткоина превысила 23 тысячи долларов за монету

В ходе торгов 24 января стоимость биткоина поднялась выше 23 тысяч долларов за монету, прибавив за день около 1,5 процента. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.

Самая популярная криптовалюта в верхней точке достигала 23,165 тысячи долларов за монету, приблизившись к отметке, достигнутой в ходе торгов 21 января впервые с конца августа 2022 года. Тогда после длительного падения цена биткоина подскочила более чем на 10 процентов за день и составляла на максимуме 23,3 тысячи долларов за монету. С начала 2023 года доля данной криптовалюты на рынке увеличилась на 5,6 процента — с 38,4 процента до 40,6 процента.

Параллельно с биткоином в цене растут и другие ведущие криптовалюты: так, курс Ethereum поднялся за прошедшие 24 часа на 0,3 процента, превысив 1,63 тысячи долларов за монету. В то же время альткоин BNB, поддерживающий экосистему Binance Chain, вырос на 4,9 процента, достигнув в верхней точке 320 долларов, стоимость Cardano увеличилась на 1,3 процента до 0,38 доллара за монету.

Ведущие криптовалюты дорожают вопреки заявлению крупной криптобиржи Genesis о банкротстве, в то время как после краха FTX биткоин обвалился на 23 процента, опустившись до 15,8 тысячи долларов. Genesis предсказали банкротство еще в ноябре прошлого года. Проблемы с ликвидностью у компании начались после банкротства FTX.

