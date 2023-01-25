Раскрыты детали истории найденной в 4000 километров от дома школьницы из Бурятии

В «ЛизаАлерт» раскрыли детали истории найденной в Челябинске школьницы из Бурятии

Пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Республики Бурятия в беседе с «Лентой.ру» раскрыла детали истории найденной в четырех тысячах километров от дома школьницы.

Ранее стало известно, что девочку, пропавшую в Бурятии, нашли в Челябинске. По информации управления Следственного комитета России по Бурятии, 17 января 13-летняя Вероника Максимова до полуночи каталась на машине с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. Он привез подростка обратно и оставил в центре села возле спортивного клуба. После этого местонахождение россиянки было неизвестно.

«Заявка на поиск подростка 2009 года рождения поступила на горячую линию "ЛизаАлерт" 17 января в 23:32 от оператора системы "112". Инфорги отряда сразу приступили к работе. Для выяснения обстоятельств пропажи Вероники опросили родственников и ближайшее окружение девушки. Весь следующий день поиск девочки велся силами добровольцев отряда без размещения ориентировки в сети интернет, чтоб не испугать подростка», — рассказал представитель пресс-службы.

Только 19 января было решено запустить ориентировку в социальные сети и распространить по близлежащим районам, в том числе по Улан-Удэ, отметили в «ЛизаАлерт».

«Добровольцами "ЛизаАлерт" отрабатывались все поступающие свидетельства. 20 января отряд Республики Бурятия подключил "ЛизаАлерт" других регионов к распространению информации о пропавшей Веронике Максимовой. Ориентировка была разослана по чатам дальнобойщиков, попутчикам», — сообщил представитель отряда.

На данный момент Вероника Максимова найдена живой сотрудниками МВД пресс-служба «ЛизаАлерт» Республики Бурятия

Также в пресс-службе «ЛизаАлерт» рассказали, что на протяжении всего поиска отряд сотрудничал с сотрудниками правоохранительных органов. «По поиску активно работали сотрудники МВД, СУСК РФ и местное население Иволгинского района», — добавил представитель отряда.