На Украине чиновник присвоил имущество на 734 тысячи долларов

ГБР Украины: чиновник из Сумской области присвоил имущество на 734 тысячи долларов

Глава одной из районных военных администраций (РВА) Сумской области присвоил имущество предприятий на 734 тысячи долларов под видом национализации российских активов. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

«По материалам ГБР сообщено о подозрении главе одной из районных военных администраций Сумской области. Чиновник под видом национализации присвоил имущество украинских предприятий», — сказано в сообщении. Ведомство уточнило, что он изымал железнодорожный состав, который прибыл из России на Украину до начала специальной военной операции.

Согласно информации ГБР, поезд перевозил принадлежащий компаниям республики груз, в том числе дизельное топливо. Чиновник, пользуясь военным положением и должностью, изъял все имущество. В результате компании Украины потеряли более 27 миллионов гривен (около 734 тысяч долларов). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в ГБР.

Ранее по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан заместитель министра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василий Лозинский. Кроме того, ГБР вскрыло схему масштабной кражи продуктов питания для украинской армии. Как сообщалось, частная компания завышала количество поставляемых продуктов в документах, перепродавая остаток через посредников.