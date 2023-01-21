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23:11, 21 января 2023Бывший СССР

На Украине задержали и.о. министра инфраструктуры

И.о. министра инфраструктуры Украины Лозинского задержали по подозрению в хищении средств

Фото: Pixabay

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало заместителя министра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского, который был назначен и.о. министра в ноябре 2022 года, по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского, исполняющего обязанности министра развития общин и территорий Украины, за хищение бюджетных средств», — рассказали в министерстве, отметив, что оказывают полное содействие следствию.

Ведомство добавило, что Лозинского задержали после обысков НАБУ. Отмечается, что и.о. министра освободят от занимаемой должности. Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков уже распорядился о подготовке документов о его увольнении.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.

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Марина Совина
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