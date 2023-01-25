Энн Хэтэуэй рассказала о жутком вопросе журналистов, когда она была подростком

Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о жутком вопросе журналистов, который ей задали, когда артистка была еще подростком. Об этом сообщает Page Six.

«Я только что вспомнила один из самых первых вопросов, которые мне задавали, когда я начала сниматься и должна была общаться с прессой», — сказала Хэтэуэй. «Ты хорошая девочка или плохая девочка?» — спросили ее журналисты. Она отметила, что вопрос был тревожный, учитывая что актрисе на тот момент было 16 лет.

Ранее стало известно, что студия Disney начала работу над созданием третьей части фильма «Дневники принцессы». Хэтэуэй, исполнившая главную роль в первых двух частях франшизы, поддержала идею создания «Дневников принцессы 3», однако, по информации издания, пока студия не заключила с ней новый контракт.

Первая часть фильма «Дневники принцессы», основанного на одноименном романе Мэг Кэбот, вышла в 2001 году. В основу сюжета легла история девочки-подростка, которая внезапно узнает, что она наследница престола королевства Дженовия. Через три года после выхода картины состоялась премьера продолжения комедии.