Елена Ваенга расплакалась из-за слушающего Моргенштерна сына

Певица Елена Ваенга расплакалась, когда узнала, что ее сын слушает Моргенштерна

Российская певица Елена Ваенга сказала, что расплакалась, когда узнала, что ее сын слушает песни рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Этим она поделилась в интервью для YouTube-канала «Макарена».

По словам певицы, сын «принес» песни рэпера из школы. «Я села, я заревела, я плакала по-настоящему. У меня было одно желание: не убить [Моргенштерна], а сковородкой по мордасам съездить с такой силой, чтобы хрустнул нос», — призналась Ваенга.

По мнению исполнительницы, Моргенштерну наплевать на российских детей, слушающих его песни, в которых нередко присутствует мат. Она также выразила уверенность, что артист пересмотрит свою позицию, когда его дети начнут слушать такую музыку.

В октябре прошлого года Ваенга объявила о переносе октябрьских концертов в Балашихе, Ступино и Королеве. Причиной переноса концертов стала болезнь певицы.