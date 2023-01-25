Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 25 января 2023Культура

Елена Ваенга расплакалась из-за слушающего Моргенштерна сына

Певица Елена Ваенга расплакалась, когда узнала, что ее сын слушает Моргенштерна

Российская певица Елена Ваенга сказала, что расплакалась, когда узнала, что ее сын слушает песни рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Этим она поделилась в интервью для YouTube-канала «Макарена».

По словам певицы, сын «принес» песни рэпера из школы. «Я села, я заревела, я плакала по-настоящему. У меня было одно желание: не убить [Моргенштерна], а сковородкой по мордасам съездить с такой силой, чтобы хрустнул нос», — призналась Ваенга.

По мнению исполнительницы, Моргенштерну наплевать на российских детей, слушающих его песни, в которых нередко присутствует мат. Она также выразила уверенность, что артист пересмотрит свою позицию, когда его дети начнут слушать такую музыку.

В октябре прошлого года Ваенга объявила о переносе октябрьских концертов в Балашихе, Ступино и Королеве. Причиной переноса концертов стала болезнь певицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Суд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу
Стало известно о двоих пострадавших в результате стрельбы в Махачкале
Продажи Windows упали
Россия захотела запустить прямые рейсы с ЮАР
В Роскачестве заявили о проверке плюшевых Чебурашек на безопасность
В МИД России заявили о возрождении нацистского «гомункулуса»
Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»
Британский политолог заявил о недовольстве Евросоюза действиями Зеленского
Шольца обвинили в выбрасывании за борт мирных принципов Германии
Елена Ваенга расплакалась из-за слушающего Моргенштерна сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.