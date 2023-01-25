Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:01, 25 января 2023Интернет и СМИ

Экс-редактора «Аншлага» нашли мертвым

Экс-редактора передачи «Аншлаг» Курилова нашли мертвым у подъезда его дома в Москве

Фото: Александр / kino-teatr.ru

Сценариста и экс-редактора юмористической передачи «Аншлаг» Дмитрия Курилова нашли мертвым у подъезда его дома на севере Москвы. Об этом стало известно Regnum.

По информации издания, вечером 23 января прохожие заметили тело Курилова у подъезда одного из многоквартирных домов и позвонили в полицию. Приехавшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины. Уточняется, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают близких и соседей Курилова.

На момент смерти сценаристу было 56 лет.

Курилов родился 23 августа 1966 года в Костроме. Он окончил Московский авиационный институт, Литературный институт имени Горького, Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино. Помимо «Аншлага», работал редактором «Литературной газеты», выступил сценаристом для многих российских фильмов и сериалов. Он также писал песни и пьесы, выпустил собственный сборник стихотворений и аудиокассеты со своими композициями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Комментарии отключены
Последние новости
В Белгородской области и Крыму прокомментировали появление Зеленского на ТВ
100-летняя долгожительница назвала неожиданный секрет долголетия
Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России
Определено главное предпочтение россиян при ремонте
Байден обсудил поддержку Украины с лидерами четырех стран
В Турции назвали условие получения ВНЖ для граждан России
МИД России заявил о выборе Германии в пользу эскалации конфликта с Москвой
В Тульской области возбудили дело по факту ДТП с девятью погибшими
Адвокат высказался о деле спутавшей ложные и реальные схватки россиянки
Появились подробности о ДТП с девятью погибшими на российской трассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.