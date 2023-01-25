Экс-редактора «Аншлага» нашли мертвым

Экс-редактора передачи «Аншлаг» Курилова нашли мертвым у подъезда его дома в Москве

Сценариста и экс-редактора юмористической передачи «Аншлаг» Дмитрия Курилова нашли мертвым у подъезда его дома на севере Москвы. Об этом стало известно Regnum.

По информации издания, вечером 23 января прохожие заметили тело Курилова у подъезда одного из многоквартирных домов и позвонили в полицию. Приехавшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины. Уточняется, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают близких и соседей Курилова.

На момент смерти сценаристу было 56 лет.

Курилов родился 23 августа 1966 года в Костроме. Он окончил Московский авиационный институт, Литературный институт имени Горького, Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино. Помимо «Аншлага», работал редактором «Литературной газеты», выступил сценаристом для многих российских фильмов и сериалов. Он также писал песни и пьесы, выпустил собственный сборник стихотворений и аудиокассеты со своими композициями.