Отсидевший 23 года за убийство туристки мужчина вышел на свободу после ДНК-теста

ДНК-анализ доказал невиновность американца, осужденного за убийство туристки на 130 лет

В США мужчина, которого посадили в 2000 году в тюрьму за убийство туристки на Гавайях, спустя 23 года вышел на свободу после анализа ДНК, доказавшего его невиновность. Об этом пишет CBS News.

Во вторник, 24 января, Альберта Яна Швейцера, отбывавшего в аризонской тюрьме 130-летний тюремный срок за убийство туристки Даны Айрленд на Гавайях в 1991 году, освободили из-под стражи прямо в здании суда. Адвокаты с помощью ДНК-теста смогли доказать невиновность американца — оказалось, что футболка, найденная рядом с телом девушки и пропитанная ее кровью, не принадлежит Швейцеру.

Более того, ДНК-тест показал, что футболка не принадлежит ни одному из трех мужчин, включая Швейцера, обвиненных в убийстве Айрленд. Помимо прочего, новый анализ протектора шин выявил, что автомобиль Швейцера Volkswagen Beetle не оставлял следов ни в одном из мест, где в последний раз находилась жертва и ее велосипед. В петиции адвокатов говорится, что судебно-медицинская экспертиза не нашла ни одного доказательства причастности подозреваемых к групповому изнасилованию и убийству.

Отмечается, что пересмотр дела и проведение дополнительных экспертиз стало возможным благодаря заключенному в 2019 году специальному соглашению между адвокатами и прокурорами округа Гавайи.

На Гавайях в канун Рождества 1991 года 23-летняя Дана Айрленд была найдена едва живой в кустах неподалеку от рыбацкой тропы в районе Пуна. Девушка подверглась сексуальному насилию и избиению, позже она скончалась в больнице. Искореженный велосипед, на котором она ехала, нашли в нескольких милях от нее. Убийство белокожей туристки привлекло внимание всей страны, и оставалось нераскрытым в течение многих лет.

В 1994 году полиция вышла на Фрэнка Полина-младшего, который утверждал, что видел, как братья Ян и Шон Швейцеры напали на Айрленд, а потом убили ее. Мужчину допрашивали семь раз, и каждый раз он давал противоречивые показания, в конечном итоге изобличая себя. Несмотря на отсутствие доказательств, братьев Швейцер и Полин признали виновными. Позже Полин признался, что говорил неправду, чтобы добиться снятия обвинений в употреблении наркотиков со своего сводного брата, а Шон Швейцер раскрыл, что оболгал брата, чтобы отделаться условным сроком и вернуться домой.

Ранее в декабре неуравновешенный мужчина в Марокко напал с камнем на пожилых супругов из Франции. В результате происшествия 80-летняя туристка скончалась от травм головы, ее мужа успели доставить в больницу.