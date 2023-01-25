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16:32, 25 января 2023Среда обитания

Россияне стали чаще брать ипотеку на строительство домов

ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС в России выросла втрое

Фото: Shutterstock

По итогам 2022 года выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России выросла втрое по сравнению с показателем 2021 года. О том, что граждане стали чаще брать кредиты на возведение домов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Количество выданных ипотечных кредитов составило почти 33 тысячи, а их общая сумма — 139 миллиардов рублей. При этом примерно 80 процентов кредитов было оформлено по льготным программам, в том числе по пилотной программе льготной ипотеки на строительство домов собственными силами.

В декабре ДОМ.РФ разработал стандарт качества индивидуального жилого строительства. Компания запустила сервисы для проверки компетенций специализирующихся на ИЖС предприятий и ресурсоснабжающих организаций. Интерактивная карта поможет россиянам определить, входит ли участок под будущую застройку, частный/многоквартирный дом в зону подключения к соответствующим сетям.

Ранее в январе эксперты спрогнозировали снижение цен на частные дома массового сегмента в 2023 году. По их словам, стоимость такого жилья может упасть на 5-10 процентов.

Александра Качан
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