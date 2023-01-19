Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:14, 19 января 2023Среда обитания

Дан прогноз цен на частные дома в 2023 году

«Дом Лазовского»: цены на частные дома массового сегмента в РФ снизятся на 5-10 процентов

Фото: Super Panel / Unsplash

В 2023 году в России цены на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в массовом сегменте снизятся, а в высокобюджетном — повысятся. Такой прогноз дали аналитики строительной компании «Дом Лазовского» по результатам исследования, пишет РБК.

По словам экспертов, ценообразование в сегменте ИЖС на 60 процентов зависит от цен на стройматериалы и на 40 процентов — от стоимости работ. Они отметили, что прогноз на 2023 год для различных сегментов получился разнонаправленным, так как при возведении элитных загородных домов используется значительная доля зарубежных материалов, а также потому, что из-за дефицита кадров стоимость услуг специалистов, трудящихся в верхнем ценовом сегменте, значительно увеличилась.

Согласно данным специалистов, в 2022 году упали цены на ряд российских стройматериалов — газобетон стал дешевле на 60 процентов, а древесина — на 25-150 процентов. В результате стоимость загородных домов в стандартном и комфорт-классах уже снизилась на 10 процентов. При этом эксперты предполагают дальнейшее удешевление всех частных домов, кроме тех, которые относятся к элитному сегменту, на 10 процентов, в силу расширения программы импортозамещения в РФ. Они убеждены, что вместе с понижением цен и наличием льготных ипотечных программ спрос на такую недвижимость вырастет на 10-20 процентов.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

«В премиальном сегменте ИЖС в текущей геополитической ситуации и с данным набором отечественных материалов можно говорить только о повышении цен в первом-втором квартале 2023 года на 25-30 процентов», — предсказали специалисты. Несмотря на увеличение стоимости элитных загородных домов, спрос останется неизменным.

В исследовании сообщается, что в 2022 году интерес к покупке загородных домов упал на 50 процентов, а цены — в среднем на 10 процентов. Изменения не коснулись лишь элитного рынка, где не наблюдалось снижения спроса и цен.

В январе эксперты федеральной базы недвижимости Restate.ru пришли к выводу, что самые дорогие загородные дома в России расположены в Московской области. По данным специалистов, за 2022 год их средняя стоимость поднялась более чем вдвое (плюс 102 процента), до 69 миллионов рублей за объект.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приготовился к полному избавлению от российских энергоресурсов
Александр Васильев оценил наряд Агаты Муцениеце фразой «старушка у подъезда»
Внешний долг России за год снизился на 100 миллиардов долларов
Лавров ответил на вопрос о помиловании осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги
Пытавшегося вывезти порох на Украину россиянина приговорили к 4,5 года колонии
Наркоторговцы угнали самолет, забыли про топливо и погибли
ВСУ четвертый раз за сутки обстреляли граничащий с Украиной российский регион
Создан крупнейший каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов
В аэропорту Лондона у страдающей от аллергии пенсионерки отобрали лекарства
Дан прогноз цен на частные дома в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.