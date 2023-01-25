Российские войска пресекли попытку высадки украинских ДРГ на левом берегу Днепра

Минобороны заявило о срыве попытки украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра

Российские войска пресекли попытку украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) переправиться и высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом в среду, 25 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка диверсантов переправиться была предпринята в районе населенного пункта Днепряны. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии российских войск около Николаевки были поражены резервы противника.