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14:50, 25 января 2023Россия

Российские войска пресекли попытку высадки украинских ДРГ на левом берегу Днепра

Минобороны заявило о срыве попытки украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские войска пресекли попытку украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) переправиться и высадиться на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом в среду, 25 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка диверсантов переправиться была предпринята в районе населенного пункта Днепряны. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии российских войск около Николаевки были поражены резервы противника.

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Никита Абрамов
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