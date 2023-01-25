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05:30, 25 января 2023Путешествия

Россиянка описала обзорную экскурсию по Дубаю словами «позорище, смех, слезы»

Читательницу «Тонкостей туризма» расстроило посещение резиденции шейха в Дубае

Фото: Roberto Martins / Unsplash

Российская туристка во время отдыха в Дубае посетила обзорную экскурсию по городу и описала ее словами «позорище, смех, слезы». Своими разочарованиями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, больше всего ее расстроило посещение резиденции шейха. «Это никакая не резиденция. А парковка поодаль от нее. И можно пройти чуть ближе пешком метров 200, но кроме растений вдоль дороги к резиденции, скульптур лошадей и заметных вдали фонтанов вы не увидите ничего», — возмутилась россиянка.

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Также читательница портала пожаловалась на посещение отеля «Парус». «И снова неоправданные ожидания. Ну, видно его часть с дороги. Да у меня из окна номера лучше видно. Отель "Атлантис" через кусочек моря? Да его и с дороги прекрасно можно посмотреть», — добавила она.

Кроме того, туристка оценила «на троечку» экскурсию на Старый рынок и Дубайскую Венецию, а также посещение Бурдж-Халифы, водопада и Дубай Молла. «Бурдж-Халифа, Дубай Молл — это реально интересные места. Но на все вместе — два часа: и для тех, кто поднимается на башню, и для тех, кто просто гуляет по моллу. Но те, кто поднимается — ничего кроме этого, по сути, не успевают», — выразила сожаление путешественница.

Ранее в январе российской туристке, летевшей из Абу-Даби в Москву, отказались продавать товары в duty free ОАЭ за доллары и евро. Она сообщила, что сотрудники duty free в аэропорту Абу-Даби не продали ей бутылку воды за евро и попросили расплатиться местной валютой, дирхамами. Каких-либо обоснований данного решения ей не предоставили. 

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Валентина Процкова
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