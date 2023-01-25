МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины в стране Касьянова

МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины в стране Андрея Касьянова из-за его высказываний о российско-грузинских отношениях. Об этом сообщил телеканал «Имеди».

Ранее Касьянов не исключил возможной эвакуации украинцев из Грузии, если власти страны решат возобновить авиасообщение с Россией. Он уточнил, что это может произойти при реальных угрозах жизни и безопасности граждан Украины.

Сообщается, что ведомство потребовало от украинского дипломата объяснений после его высказываний. По данным телеканала, другие темы в беседе с ним не обсуждались.

МИД Украины уже осудил депутатов из парламентского большинства Грузии за поддержку идеи восстановить авиасообщение с Россией.