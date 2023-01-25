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20:02, 25 января 2023Силовые структуры

Имевших допуск к гостайне и выехавших за границу двоих россиян оштрафовали

В Сочи суд оштрафовал двоих граждан за выезд из России при наличии ограничений по гостайне

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Мировой суд в Сочи оштрафовал на 250 тысяч жителя Нижнего Новгорода и жительницу Краснодара за незаконный выезд за пределы России при наличии запрета из-за допуска к государственной тайне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Россиян признали виновными по статье 283.2 («Выезд из Российской Федерации гражданином Российской Федерации, ранее допускавшимся к государственной тайне») Уголовного кодекса РФ.

Летом 2022 года фигуранты, занимавшие ранее должности, которые предусматривали доступ к секретным сведениям, пересекли границу с Абхазией. Факт нарушения выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Оба фигуранта свою вину признали.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12,5 года колонии за попытку передать гостайну Украине.

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Илона Палей
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