Украина обстреляла хутор в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Отруба Глушковского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Отруба Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, никто не пострадал, однако были повреждены линии электропередач. В результате без электричества поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

Сейчас на месте работают бригады ремонтников, которые уже частично восстановили подачу электроэнергии в дома местных жителей. Старовойт заверил, что в ближайшее время последствия обстрела будут полностью устранены.