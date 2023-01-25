Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 25 января 2023Россия

Украина обстреляла хутор в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Отруба Глушковского района

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Отруба Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, никто не пострадал, однако были повреждены линии электропередач. В результате без электричества поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

Сейчас на месте работают бригады ремонтников, которые уже частично восстановили подачу электроэнергии в дома местных жителей. Старовойт заверил, что в ближайшее время последствия обстрела будут полностью устранены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об оккупационных американских войсках в Германии
Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK
Предложена новая модель темной материи
В России допустили использование криптовалюты в экспортных расчетах
Опубликовано видео с места стрельбы по прохожим в Махачкале
Хакеры взломали российские телеканалы и показали обращение Зеленского
Украина обстреляла хутор в приграничном российском регионе
В Запорожье прогремели взрывы
Четырех человек с российскими флагами задержали на Australian Open
Названо количество американских танков Abrams для поставок на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.