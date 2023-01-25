Ида Галич рассказала о драках в студенчестве

Телеведущая Ида Галич призналась, что в студенчестве часто посещала ночные клубы и дралась

Популярная российская телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала, что в студенчестве часто выясняла отношения и участвовала в драках. Об этом она написала в Telegram.

По словам Галич, будучи студенткой, она регулярно ходила в модные у молодежи ночные клубы. При этом ведущая отметила, что посещать подобные заведения ей удавалось, не имея ни средств для этого, ни подходящей одежды. Кроме того, несмотря на постоянные походы в клубы, как подчеркнула ведущая, она выросла «нормальной девочкой». По словам Галич, даже в те годы в ее жизни не было наркотиков, секса на одну ночь и «плохих мальчишек».

«[Однако] не прошли мимо драки и алкоголь. Я все время с кем-то дралась и выясняла отношения», — призналась она и отметила, что сейчас считает себя мягким и добрым человеком. Помимо того, ведущая подчеркнула, что принимает то, какой она была в прошлом.

Ранее Ида Галич раскрыла свои ежемесячные расходы. В частности, она рассказала, что тратит более 500 тысяч рублей в месяц на домашние дела.