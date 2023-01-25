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15:34, 25 января 2023Среда обитания

Путин поддержал идею привлечь студентов к восстановлению новых регионов России

Путин назвал правильной идею привлечь студентов к восстановлению новых регионов России

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал правильной идею привлекать студенческие строительные отряды к восстановлению новых российских регионов. Свое мнение российский лидер высказал на встрече со учащимися высших учебных заведений, приуроченной ко Дню студента. Его слова приводит РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что считает ее преждевременной по соображениям безопасности. По его словам, пока на территории новых регионов России непросто и опасно.

«Мы обязательно это сделаем в свое время, но надо решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности», — отметил Путин.

Ранее о время посещения МГУ президент Владимир Путин заявил, что цель специальной военной операции заключается в защите людей и самой России. По словам главы государства, Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.

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Варвара Кошечкина
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