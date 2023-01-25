На российской мегатрассе запустят беспилотники

Компания «КамАЗ» запустит беспилотные автомобили на мегатрассе М-11 «Нева»

Российская компания «КамАЗ», занимающаяся созданием грузовых автомобилей, будет тестировать запуск беспилотников на мегатрассе М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте производителя.

Компания занимается реализацией проекта «Беспилотные логистические коридоры». В конце декабре по трассе проехали два автомобиля КамАЗ-54901 и КамАЗ-54907, чтобы отсканировать дорогу. На данный момент ведутся работы по созданию цифровой карты трассы.

«Высокоточная карта также позволит автомобилю иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге: знаки, светофоры, погодные станции, мосты, развязки, бордюры, съезды. Все это в совокупности даст автомобилю возможность правильно планировать свои действия на дороге при совершении различных маневров», — говорится в заявлении компании.

На данный момент также продолжают тестировать беспилотный транспорт в Татарстане: на маршрутах Набережные Челны — Казань и Набережные Челны — Нижнекамск.

О запуске беспилотников на выборочных участках скоростной автодороги М-11 стало известно в феврале 2022 года. Тогда глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что первые беспилотные автомобили на российской мегатрассе появятся после запуска экспериментального правового режима.