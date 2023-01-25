Силовые структуры
Воры залезли в вентиляцию здания музейного комплекса Кремля
Воры залезли в вентиляцию одного из зданий музейного комплекса «Московский Кремль»
Воры залезли в вентиляцию здания Средних торговых рядов, входящего в структуру музейного комплекса «Московский Кремль». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По сведениям издания, неизвестные пробрались в помещение во время реставрационных работ и похитили оттуда семь электроклапанов вентиляции. Сейчас эксперты устанавливают сумму ущерба.
До 2005 года здание Средних торговых рядов, построенное в 1889—1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна, занимало Минобороны России, позже его передали Федеральной службе охраны (ФСО). В июне 2012 года Владимир Путин предложил передать здание музею «Московский Кремль».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге воры вынесли 37 миллионов рублей из таунхауса гендиректора мебельной фабрики.