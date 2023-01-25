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19:44, 25 января 2023Силовые структуры

Воры залезли в вентиляцию здания музейного комплекса Кремля

Воры залезли в вентиляцию одного из зданий музейного комплекса «Московский Кремль»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Воры залезли в вентиляцию здания Средних торговых рядов, входящего в структуру музейного комплекса «Московский Кремль». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По сведениям издания, неизвестные пробрались в помещение во время реставрационных работ и похитили оттуда семь электроклапанов вентиляции. Сейчас эксперты устанавливают сумму ущерба.

До 2005 года здание Средних торговых рядов, построенное в 1889—1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна, занимало Минобороны России, позже его передали Федеральной службе охраны (ФСО). В июне 2012 года Владимир Путин предложил передать здание музею «Московский Кремль».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге воры вынесли 37 миллионов рублей из таунхауса гендиректора мебельной фабрики.

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Елизавета Новикова
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