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10:35, 25 января 2023Силовые структуры

ФСБ задержала в Севастополе участника украинского нацбатальона

ФСБ задержала в Севастополе участника украинского нацбатальона, возбуждено уголовное дело

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали местного жителя за участие в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана (признан террористическим и запрещен в России). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование в 2016 году. Против него возбуждено уголовное дело. ФСБ показала видео задержания подозреваемого.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые пришли в дом к крымчанину и увезли его.

18 ноября 2022 года сообщалось о задержании в Крыму жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в деятельности националистического вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана».

По данным ФСБ, нацбатальон имени Номана Челебиджихана участвовал в гражданской блокаде Крымского полуострова после присоединения к России, также его бойцы действовали в качестве диверсантов и разведчиков в ходе конфликта в Донбассе.

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Любовь Ширижик
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