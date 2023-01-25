ФСБ задержала в Севастополе участника украинского нацбатальона, возбуждено уголовное дело

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали местного жителя за участие в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана (признан террористическим и запрещен в России). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование в 2016 году. Против него возбуждено уголовное дело. ФСБ показала видео задержания подозреваемого.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые пришли в дом к крымчанину и увезли его.

18 ноября 2022 года сообщалось о задержании в Крыму жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в деятельности националистического вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана».

По данным ФСБ, нацбатальон имени Номана Челебиджихана участвовал в гражданской блокаде Крымского полуострова после присоединения к России, также его бойцы действовали в качестве диверсантов и разведчиков в ходе конфликта в Донбассе.