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00:44, 25 января 2023Мир

Стало известно о проработке поставки Киеву истребителей F-16

Глава МИД Украины Кулеба: в Европе начали прорабатывать поставки Киеву истребителей F-16

Фото: Reuters

Европейские коллеги «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД сообщил, что провел переговоры с европейским коллегой, но имени его не назвал. Собеседник министра заявил, что «берет в работу» вопрос об F-16, на предоставление которых рассчитывает Киев. «Он знает, что делать», — описал переговоры дипломат.

20 января стало известно, что Нидерланды могут начать поставлять на Украину американские истребители F-16. Кабмин примет решение об отправке самолетов, если Киев сам обратится с соответствующей просьбой.

Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, что на Украине практически не осталось пилотов для F-16, F-15 или A-10.

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Марина Совина
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