Подозреваемый в педофилии российский психолог пытался сбежать и погиб

РЕН ТВ: в Ленобласти при задержании по подозрению в педофилии погиб психолог

В Ленинградской области погиб психолог, пытавшийся сбежать при задержании по подозрению в педофилии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Утром во вторник, 24 января, в деревне Мухоловка полицейские пришли за мужчиной. Однако он решил сбежать через крышу дома, но сорвался и упал с четвертого этажа.

Погибший является основателем института биосенсорной психологии. Следователи установили, что летом он вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней, сообщает Telegram-канал «112». Во время обыска у него дома оперативники также нашли фотографии обнаженных людей, позирующих при детях.