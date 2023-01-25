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09:57, 25 января 2023Силовые структуры

Подозреваемый в педофилии российский психолог пытался сбежать и погиб

РЕН ТВ: в Ленобласти при задержании по подозрению в педофилии погиб психолог

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ленинградской области погиб психолог, пытавшийся сбежать при задержании по подозрению в педофилии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Утром во вторник, 24 января, в деревне Мухоловка полицейские пришли за мужчиной. Однако он решил сбежать через крышу дома, но сорвался и упал с четвертого этажа.

Погибший является основателем института биосенсорной психологии. Следователи установили, что летом он вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней, сообщает Telegram-канал «112». Во время обыска у него дома оперативники также нашли фотографии обнаженных людей, позирующих при детях.

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Любовь Ширижик
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