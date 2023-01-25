В столице Северной Кореи снова ввели локдаун

В Пхеньяне ввели пятидневный локдаун из-за роста случаев респираторных заболеваний

В столице Северной Кореи — городе Пхеньян — снова введен локдаун. Об этом со ссылкой на уведомление правительства сообщает местный портал NK News.

Согласно документу, такая мера вводится из-за роста случаев респираторных заболеваний. Они включают в себя простуду, однако о распространении коронавируса в столице в документе не сказано.

Карантин, как выяснили журналисты, вводится на пять дней начиная с 25 января. В это время жители Пхеньяна должны будут оставаться в своих домах и несколько раз в день измерять температуру. При этом неясно, коснется ли локдаун других регионов страны.

Отмечается, что уведомление правительства появилось на следующий день после публикации NK News о том, что жители Пхеньяна стали в панике запасаться едой из-за слухов о новом грядущем карантине.

В августе прошлого года глава КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране. Тогда же было объявлено о прекращении действия в республике «крайне чрезвычайной противоэпидемической» системы. В понедельник, 24 января, государственное телевидение КНДР показало документальный фильм об успехах в борьбе с пандемией в стране.