Российские власти начали переживать из-за низкой инфляции

«Ведомости»: в правительстве назвали ключевой проблемой года низкую инфляцию

Слишком медленный рост цен стал одной из ключевых проблем в конце 2022-го — начале 2023 года, ситуация все сильнее угрожает экономике, заявил на совещании у президента страны Владимира Путина глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству и администрации президента, пишут «Ведомости».

В ведомстве отметили, что низкая инфляция достигается не за счет роста предложения, а из-за стагнации спроса. С сентября прошлого года цены выросли не более чем на три процента, но, как свидетельствуют данные контрольно-кассовой техники, продажи продолжили падать.

Поэтому ключевой задачей на текущий год было названо увеличение спроса, индикатором которого и выступает инфляция. Речь идет о достижении целевого диапазона, установленного Центробанком, — это пять-семь процентов в 2023 году. Переживания министерства разделяют первый вице-премьер Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин.

Вместе с тем, уточнил собеседник издания, Белоусов назвал и другие важнейшие задачи — развитие транспортных коридоров, кредитная поддержка технологических проектов и высокотехнологичных компаний, а также экспортеров.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в вопросе бюджетных инвестиций власти будут ориентироваться на проекты, которые готовы кредитовать банки. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина скептически отреагировала на фразу о том, что у банков все хорошо, но не возражала, что снижение спроса — серьезная проблема. Вместе с тем она напомнила, что вкладывать деньги в проекты следует после оценки инвестиций, а для этого в регуляторе ждут утверждения методики определения их приоритетов. После этого ЦБ сможет предоставлять банкам льготы.

По мнению Набиуллиной, в настоящее время сформировался серьезный перекос в сторону инфраструктурных проектов, а внимание следует направить на технологические, в первую очередь замещающие продукты ушедших из России компаний.

Один из источников издания указал, что проблемы вызывает любое отклонение от целей по инфляции, причем низкий рост цен хуже, чем повышенный. Он ведет к падению выпуска, безработице и снижению доходов населения. При этом индексация тарифов уже проведена по прогнозу Центробанка, а значит, в случае снижения инфляции компании недополучат прибыль.

Ранее Путин на встрече с рабочими «Обуховского завода» рассказал, что инфляция в России замедляется, однако слишком резкого прекращения роста цен допустить нельзя, потому что такая ситуация может привести к сбоям в экономике.