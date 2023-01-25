Замглавы Совбеза Медведев предложил найти замену создателям российских сериалов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в профессионализме создателей российских сериалов и предложил найти им замену. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пожаловался, что шоу в стране либо снимают по одним и тем же книгам, либо делают ремейки зарубежных проектов. «Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами специальную военную операцию, но, по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги. Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий? Ну или это сознательное желание подкормить кого-то», — сказал замглавы Совбеза.

По его словам, патриотическое кино не должно быть скучным, а, напротив, должно вызывать интерес. В таком случае к его просмотру удастся привлечь детей и молодое поколение, считает Медведев.

Ранее он заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил из политического ландшафта. Бывший российский лидер высказал мнение, что «Единая Россия» может помочь политсилам страны выстроить отношения с зарубежными партиями. Он добавил, что «такую линию можно выстраивать в качестве единой линии», указав на аналогичный опыт других государств.