Медведев: антигосударственные политические силы нужно устранить из политического ландшафта

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил из политического ландшафта. Об этом он сказал на заседании бюро высшего совета «Единой России», передает РИА Новости.

«Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», — отметил он.

Ранее Медведев допустил, что в мире может сложиться новый военный альянс из стран. «В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — считает он.