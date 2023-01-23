Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:02, 23 января 2023Россия

Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил

Медведев: антигосударственные политические силы нужно устранить из политического ландшафта

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил из политического ландшафта. Об этом он сказал на заседании бюро высшего совета «Единой России», передает РИА Новости.

«Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», — отметил он.

Ранее Медведев допустил, что в мире может сложиться новый военный альянс из стран. «В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов», — считает он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил
Вероятность конфискации российских активов за рубежом оценили
15-летняя россиянка зарезала мать после ссоры и получила 6,5 года колонии
Россияне стали меньше тратить на отпуск
Врач раскрыла способы надолго сохранить цвет окрашенных волос
Медведев констатировал приближение мира к третьей мировой войне
На Australian Open у фаната захотели отобрать принятый за российский флаг Сербии
Диетолог Гинзбург дал советы людям с заболеваниями щитовидной железы
В России отзовут десятки тысяч Toyota и Lexus
Валентина Талызина рассказала о своем состоянии после обморока
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.