Минобороны заявило о пресечении действий семи диверсионных групп ВСУ

Минобороны России отчиталось о пресечении действий семи диверсионных групп ВСУ

Российские военные пресекли действия семи диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что украинские диверсионные группы находились в районах населенных пунктов Ольшана и Берестовое в Харьковской области, а также в Новоселовском Луганской народной республики (ЛНР).

На купянском направлении двум бригадам ВСУ в Харьковской области и ЛНР было нанесено огневое поражение, отчитались в военном ведомстве, добавив, что всего на этом направлении было уничтожено свыше 90 украинских военных, а также три бронетранспортера, одно авто и две самоходные гаубицы.