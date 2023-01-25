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14:53, 25 января 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении действий семи диверсионных групп ВСУ

Минобороны России отчиталось о пресечении действий семи диверсионных групп ВСУ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские военные пресекли действия семи диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что украинские диверсионные группы находились в районах населенных пунктов Ольшана и Берестовое в Харьковской области, а также в Новоселовском Луганской народной республики (ЛНР).

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На купянском направлении двум бригадам ВСУ в Харьковской области и ЛНР было нанесено огневое поражение, отчитались в военном ведомстве, добавив, что всего на этом направлении было уничтожено свыше 90 украинских военных, а также три бронетранспортера, одно авто и две самоходные гаубицы.

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Анастасия Шейкина
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