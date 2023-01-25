В Молдавии отказались закрывать воздушное пространство

Министр обороны Молдавии Носатый заявил, что воздушное пространство страны не закроют

Власти Молдавии решили не закрывать воздушное пространство страны, несмотря на случаи падения обломков ракет на ее территорию. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в интервью интернет-каналу Rlive.

По мнению главы Минобороны, закрытие воздушного пространства нарушило бы авиасообщение, от которого зависят как граждане Молдавии, так и беженцы, которым по воздуху поступает большая часть помощи.

Он также отметил, что молдавская система противовоздушной обороны интегрирована с румынской и украинской еще со времен Советского Союза, но она не может выявлять и сбивать современные ракеты.

Обломки, которые попадают на территорию Молдавии, заявил Носатый, передаются в прокуратуру. Специалисты продолжают искать части ракет, которые потенциально могут представлять опасность для граждан, добавил министр.

14 января в приграничном Бричанском районе Молдавии упали обломки ракеты. В связи с этим власти страны запросили у союзников системы противовоздушной обороны и воздушного наблюдения.