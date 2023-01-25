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20:35, 25 января 2023Ценности

Мать блогерши примерила откровенный наряд дочери и восхитила подписчиков

Мать TikTok-блогерши Эмблы примерила ее танцевальный костюм и восхитила подписчиков

Фото: @embla.pole / TikTok

Мать блогерши Эмблы, которая регулярно занимается танцами на пилоне, примерила на камеру откровенный наряд дочери и восхитила ее подписчиков в соцсетях. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте девушки.

Сначала на размещенных кадрах женщина предстала в повседневной одежде. Мать юзерши с никнеймом embla.pole надела темно-зеленый вязаный свитер и черные зауженные брюки. Затем героиня публикации примерила танцевальный костюм Эмблы. В опубликованном видео мать тиктокерши позировала в желтом топе, коротких черных шортах и туфлях на высоком каблуке. «Превращаю маму в себя», — подписала Эмбла ролик.

Пользователи оценили внешний вид женщины в комментариях под постом. «Восторг!», «Отличный вид спорта для мамы», «Ваша мама очень милая», — поддержали они.

Ранее 61-летняя женщина также примерила откровенные наряды дочери-дизайнера и восхитила подписчиков. На размещенных кадрах мать блогерши примерила вместе с ней сетчатые водолазки коричневого цвета с длинными рукавами. При этом в ролике видно, что героини публикации надели под изделия топы в тон на коротких бретелях.

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Екатерина Ештокина
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