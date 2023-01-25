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12:39, 25 января 2023Бывший СССР

Кремль оценил перспективы дипломатического урегулирования украинского конфликта

Песков: Кремль пока не видит перспектив для дипломатического урегулирования конфликта
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации на Украине сейчас не просматривается. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», — оценил он ситуацию.

Также в ходе пресс-конференции Песков подчеркнул, что заявления Киева об ударах по российским городам подтверждают целесообразность проведения спецоперации. Так в Кремле отреагировали на заявления офиса президента Украины, что «будут подвержены возможным ударам такие города, как Москва, Петербург, Екатеринбург».

Ранее президент России Владимир Путин предостерег Украину от совершения новых ударов по территории страны. По словам главы государства, ответ на новые теракты со стороны Киева будет жестким.

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Варвара Кошечкина
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