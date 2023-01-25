В Кремле отреагировали на заявления Киева об ударах по Москве и Петербургу

Песков увидел в заявлениях Киева об ударах по Москве подтверждение целесообразности СВО

Заявления Киева об ударах по российским города подтверждают целесообразность проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на заявления советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка — тот заявлял, что «будут подвержены возможным ударам такие города, как Москва, Петербург, Екатеринбург».

«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений - намерений оградить себя от такой опасности», — заявил представитель российского лидера.

В этом контексте Песков в очередной раз напомнил о подрыве автомобиля с дочерью философа Александра Дугина, Дарьей и о других фактах причастности «киевского режима к организации террористических актов».