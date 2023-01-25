Италия нашла новый способ заменить российский газ

Итальянская Eni договорилась о добыче 8,7 миллиарда кубометров газа в год на шельфе Ливии

В рамках работы по замещению поставок газа из России итальянская Eni достигла договоренности с ливийской NOC о добыче на шельфе североафриканской страны 8,7 миллиарда кубометров газа в год, часть которого будет переправлена в Европы. Глава NOC Фархат Бенгдара в эфире телеканала Al-Masar указал, что соответствующее соглашение стороны подпишут 28 января, передает ТАСС.

По его словам, месторождения были открыты еще 15 лет назад, и ранее предполагалось, что поставки газа с него начнутся в 2017-2018 годах, вооруженный конфликт на территории страны не позволил начать работу раньше.

Eni и NOC уже сотрудничают в рамках совместного предприятия, которое добывает газ в Ливии на месторождениях Вафа и Бахр-Эссалам. Топливо идет в Италию через трубопровод Green Stream мощностью восемь миллиардов кубометров в год. Но маршрут заполнен менее чем наполовину, в 2021 году прокачка по нему составила 3,2 миллиарда кубометров.

Италия активно ищет альтернативные источники газа, поскольку до начала боевых действий на Украине российское топливо занимало 40 процентов импорта. Власти республики намерены полностью отказаться от него к 2025 году. Ради этой цели Рим увеличивает закупки сжиженного природного газа (СПГ), наращивает поставки из Азербайджана и усиливает сотрудничество с африканскими странами.

В 2022 году крупнейшим поставщиком газа в Италию стал Алжир. Ранее на этой неделе страны подписали соглашение о строительстве газопровода Galsi, который позволит увеличить поставки с 20 миллиардов кубометров в 2022 году до 35 миллиардов к 2030 году. Африканская страна также ожидает, что Италия станет крупным газовым хабом, который позволит предлагать ее топливо и другим клиентам в Европе.

По оценкам итальянских специалистов, Ливия способна увеличить поставки с двух до девяти миллиардов кубометров газа в год. В прошлом месяце власти страны пригласили международные компании возобновить работы по проектам нефти и газа, которое долгое время были заморожены из-за вооруженных столкновений сил правительства и оппозиции.